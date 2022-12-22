'Ankara Messi!' Dünya Kupası resmi hesabının paylaşımı, kısa süre içerisinde herkesin diline düştü...

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası, Arjantin - Fransa finaliyle noktalanmıştı. 120 dakikası 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan müsabakada penaltılara gidilmiş ve rakibini mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu. Tangocularda kaptan Lionel Messi, karşılaşmalarda penaltılar da dahil 3 gol atarak tarihe adını yazdırmış ve takımını zafere ulaştırmıştı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM

Tüm dünyada büyük etki bırakan Lionel Messi, 36 yıl sonra gelen zaferin ardından büyük bir sevinç yaşamıştı. FIFA Dünya Kupası'nın resmi Twitter hesabından Lionel Messi ile ilgili bir paylaşım geldi.

"ANKARA MESSI"

Resmi hesap, Messi'nin fotoğrafını "ANKARA" notuyla paylaştı. Türk futbolseverler, bu tweet'i kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına soktu.

YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Bu paylaşımın sebebi olarak ise Messi'nin yıllar önce attığı golde spikerin seslendirmesinde üst üste "Ankara Messi" ifadelerini kullanması gösterildi.



