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Ankara'nın köklü çınarı Gençlerbirliği haciz darbesiyle sarsıldı! Şampiyonluk kupasına bile el kondu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 07:46
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2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği, haciz darbesiyle sarsıldı. Başkent ekibinin uzun zamandır ekonomik sıkıntılar çektiği biliyordu. Son olarak Ankara'nın köklü çınarına, Alagöz Holding’e olan 69 milyon liralık borcu nedeniyle haciz gelerek, şampiyonluk kupasının da aralarında bulunduğu çok sayıda kupa ve demirbaşa el konuldu. İşte detaylar...

Ankara'nın köklü çınarı Gençlerbirliği haciz darbesiyle sarsıldı! Şampiyonluk kupasına bile el kondu...

Türk futbol tarihinin asırlık kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün mallarına haciz geldi. Başkent ekibinden 69 milyon liralık alacaklarını tahsil etmek için harekete geçen Alagöz Holding, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyati haciz kararı aldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTI

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2018-2019 sezonundan beridir TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Alagöz Holding'den aldığı 69 milyon liralık finansal desteği zamanında geri ödeyemediğinden kaynaklı geçtiğimiz günlerde hukuki süreç başlatılmıştı.

HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

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Alacakları olan 69 milyon lirayı tahsil etmek için harekete geçen Alagöz Holding, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyati haciz kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Ankara Batı İcra Dairesi’ne başvurularak haciz işlemleri başlatıldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI DAHİL BİRÇOK ŞEYE EL KONULDU

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Holding'in avukatı Osman Gökmen, karar kapsamında bugün kulübün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek icra memurları ile işlemi gerçekleştirdi.Haciz kapsamında kulübün şampiyonluk kupası başta olmak üzere birçok kupa ve elektronik cihazlara el konuldu. Televizyonlar, bilgisayarlar ve yazıcılar gibi demirbaşlar da haczedilen eşyalar arasında yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN SON ÇAĞRI

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Ankara ekibi, kendisine tanınan süre içerisinde borcunu öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.

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Haciz Gençlerbirliği
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