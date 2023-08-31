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Ankara Üniversitesi ile HAVELSAN, "Yapay Zeka Teknolojileri" alanında işbirliği yaptı

31.08.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi ile Türkiye’nin en önemli teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN arasında, kurum personeline yönelik "Yapay Zeka Teknolojileri" alanında lisansüstü eğitim protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre protokol, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in yapıldığı Etimesgut Havaalanı'nda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandı.

Protokol, HAVELSAN personeli ve HAVELSAN yerleşkelerinde çalışan alt yüklenici personelin Ankara Üniversitesinin Yapay Zeka Teknolojileri Anabilim Dalı'nda (İngilizce) tezli yüksek lisans ve doktora programlarından lisansüstü eğitim almalarına imkan sağlayacak.

Rektör Ünüvar imza töreninde, Türkiye'nin iki güçlü müessesesinin imzaladığı protokolün yararlı bir işbirliği anlamına geldiğini belirtti.

Protokolle, imkan ve ihtiyaçların diğer muhatabı tarafından karşılanmış olacağını ifade eden Ünüvar, "Ankara Üniversitesinde büyük bir bilgi birikimi var. HAVELSAN'da güçlü bir icra kabiliyeti var. Ankara Üniversitesindeki bilgi birikimi ile HAVELSAN'daki icra kabiliyetinin buluşmasından inşallah çok güzel ürünler çıkacak. Bu protokolün her iki kuruma, Ankara Üniversitesine, HAVELSAN'a, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

HEDEF HAVELSAN'DA DOKTORALI PERSONEL SAYISINI YÜZDE 3'E ÇIKARMAK

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da açılacak tezli yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin protokol konusunda, "Bu sayede HAVELSAN'da yüzde 2'ye yaklaştığımız doktoralı personel oranını, hedefimiz olan yüzde 3 seviyesine getirme imkanı yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesinden alacakları teorik dersleri HAVELSAN'da geliştirilen yazılım projelerinde uygulayarak hem akademiye hem savunma sanayisine yetişmiş insan gücü ve yeni AR-GE projeleri kazandırmayı hedeflediklerini belirten Nacar, "Bu anlamda HAVELSAN bir laboratuvar, Ankara Üniversitesi de bunun sınıfları, ders ortamı olarak hocalarımızla bu çalışmayı yürüteceğiz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ankara Üniversitesi Teknofest HAVELSAN

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