Ankara Üniversitesinden TUSAŞ'a ziyaret

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünüvar ve beraberindeki heyet, TUSAŞ'ta incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ünüvar, üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine değinerek kurumların üniversitelerden beklentilerini iyi belirlemeleri gerektiğini kaydetti.

Ünüvar, kurumların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını, yüksek lisans ya da doktora tez çalışmalarının bu ihtiyaçlara göre yapılmasının önemine işaret ederek Ankara Üniversitesi ile TUSAŞ arasında yapılan iş birliğinin, her iki kurumun yanı sıra Türkiye için de önemli bir çalışma olduğunun altını çizdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek üniversitelerden alanında yetişmiş nitelikli mühendis ve tekniker beklentileri olduğunu belirtti.

