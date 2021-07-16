YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı

16.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili süresince alkol, emniyet kemeri, hız, motosiklet, traktör, agresif sürücü denetimleri, helikopterle havadan denetim ve trafik yoğunluğunun olduğu bağlantı ve yol güzergahlarında drone ile trafik denetimi yapılacak - Tedbirlerin uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 15 bin personel, İl Jandarma Komutanlığı da 3 bin 103 personelle sorumluluk bölgelerinde görev alacak

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince bazı güvenlik tedbirlerinin alındığını, güvenli seyahat için de trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Yol yapım çalışmaları süren alanlarda sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Beypazarı yolu Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 kara yolu kontrolsüz kavşağı, İstanbul yolu Veterinerlik, Selpa Sanayi Sitesi, Nurol, İmrendi ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Çeştepe-İğdir arası dönüş, Tır Parkı kavşağı, Uğurlu köyü kavşağı, Konya yolu TŞOF kavşağı, Samsun yolu Çalışkanlar kavşağı, Ortaköy kavşağı, Gökçeyurt kavşağı, Maliye noktası ve Roketsan kavşağı 27 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyerle geçişlere kapatılacak.

Ankara-Konya, Konya-Ankara, Ankara-Samsun, Eskişehir-Ankara yollarında ve İstanbul-Ankara otoyolu girişinde 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilecek.

Kurban Bayramı süresince alkol, emniyet kemeri, hız, motosiklet, traktör, agresif sürücü denetimleri, helikopterle havadan denetim ve trafik yoğunluğunun olduğu bağlantı ve yol güzergahlarında drone ile havadan trafik denetimi yapılacak.

Vatandaşlara yönelik Kısa Mesaj Bildirim Sistemi üzerinden muhtelif zamanlarda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılacak."

Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerine alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahını kullanmaları tavsiyesine yer verilen açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirlerin uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 15 bin personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığının da 3 bin 103 personel ile kendi sorumluluk bölgelerinde görev alacakları kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem sona erdi! Resmen kapatıldıBir dönem sona erdi! Resmen kapatıldı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerinin takibi sonucu engellendiAnkara'ya uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerinin takibi sonucu engellendi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:26
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:23
Yatsı
22:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cuma

Akar Eczanesi
Cankaya
Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Beysukent Eczanesi
Cankaya
Gökmen Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Hasbahçem Eczanesi
Cankaya
Koçyiğit Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.