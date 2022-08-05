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Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

05.08.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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