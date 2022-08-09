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Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

09.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak yağış

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:32
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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