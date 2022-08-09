Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.
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