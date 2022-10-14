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Ankara'da 1 kişinin öldüğü kazada HDP'li vekilleri taşıyan aracın sürücüsü serbest bırakıldı

14.10.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 1 kişinin öldüğü kazada HDP'li vekilleri taşıyan aracın sürücüsü serbest bırakıldı

Ankara'da taksi şoförünün hayatını kaybettiği kazaya karışan Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüsün sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Ufuk E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- HDP'li vekilleri taşıyordu

Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı taksi ile Ufuk E. idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpışmıştı.

Sürücü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada, taksideki yolcu S.G. ile minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve minibüs şoförü yaralanmıştı.

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