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Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

07.10.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanık Onur Gezer, savunmasında, oğlunu öldürmeye yönelik bir eyleminin olmadığını iddia ederek, çocuğu "terbiye etmek" için bazen tokat attığını söyledi

Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i öldürdüğü iddia edilen Onur Gezer, hakim karşısına çıktı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gezer, yakınları ve taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.

Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

Oğlu Kadir'i öldürmeye yönelik bir eyleminin olmadığını, çocuğu "terbiye etmek" için bazen tokat attığını söyleyen Gezer, "Kadir hayatını kaybetmeden önce düşerek kafasını çarpmıştı, sabah saatlerinde ise fenalaştı." dedi.

Kadir'in cinsel istismara uğradığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporundaki detayların hatırlatılması üzerine sanık Gezer, kaşıntısının geçmesi için çocuğun vücuduna krem sürdüğünü, mahrem yerlerinde kendisine ait DNA örneklerinin bu şekilde bulaşmış olabileceğini iddia etti.

Sanık savunmasına karşı beyanda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatı Müzeyyen Güneş, raporlara göre Kadir'in vücudunun her bölgesinde yara izlerinin bulunduğunu, ölüm nedeninin ise kafa travmasına bağlı beyin kanaması olduğunu aktardı.

Babadan alınan DNA örnekleri ile çocuğun mahrem bölgesindeki sürüntülerin eşleştiğine dikkati çeken Güneş, "Bu da gösteriyor ki sanık üç yaşındaki Kadir'i cinsel istismara uğratmış ve sistematik şiddetine devam ederek kafasını duvara, yere vurmuştur. Kadir'in minik bedeni canavarca hisle yapılan bu eziyetlere dayanamamıştır. Hastane personeli, komşular ve sanığın kardeşinin ifadelerinde sanığın, çocuğu sürekli dövdüğü, çocuğun sürekli bitkin olduğunu tanık sıfatıyla beyan etmişlerdir. Sanığın uyuşturucu ve alkol bağımlılığının olduğu, uyuşturucu nedeniyle cezaevinde yattığı bilinmektedir."

Diğer müşteki avukatları da sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcileri Ankara Adliyesinin önünde basın açıklaması yaparak çocuk şiddetine dikkati çekti.

- İddianame

İddianameye göre sanık Onur Gezer, 17 Mayıs'ta kardeşiyle birlikte fenalaşan Kadir'i hastaneye getirdi ve çocuğun duvardan düştüğünü iddia etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kadir, hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gezer'in, "çocuğu eziyet ederek öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis"le cezalandırılması talep ediliyor.

Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

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