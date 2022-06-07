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Ankara'da bir kişi ayrı yaşadığı karısını öldürüp intihar etti

07.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir kişi ayrı yaşadığı karısını öldürüp intihar etti

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Mehmet Bilsen, bir süredir ayrı yaşadığı Hatice Bilsen ile görüşmek için bu sabah ağabeyinin Etimesgut'taki evine gitti. Hatice Bilsen, barışmak isteyen eşiyle görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine yanında getirdiği silahla eşini vuran Mehmet Bilsen, ardından silahı kendisine doğrultarak yaşamına son verdi.

Hatice ve Mehmet Bilsen'in cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çiftin 4 çocuğunun, yetkililerin gözetiminde aile yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

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