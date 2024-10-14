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  4. Ankara'da bir sürücü aracıyla ayağını ezdiği çocuğun yakınları tarafından öldürüldü

Ankara'da bir sürücü aracıyla ayağını ezdiği çocuğun yakınları tarafından öldürüldü

AA AA
14.10.2024 08:53
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Sincan ilçesinde aracını park etmek isterken bir çocuğun ayağının üzerinden geçen sürücü, çocuğun yakınlarıyla çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobilini park etmek için kaldırıma yanaşan sürücü Sefa Ç, yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek ayağının üstünden geçti.

Sürücü Sefa Ç. ile olay yerine gelen çocuğun akrabaları arasında tartışmaya çıktı. Tartıştığı kalabalık grubun üzerine bıçakla giden Sefa Ç'nin elindeki bıçağı alan çocuğun yakınları, otomobil sürücüsünü kalbinden ağır yaraladı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sefa Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

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kavga sincan

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