Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Türkiye'de havuç üretimiyle öne çıkan Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ağır kış şartlarına rağmen çiftçiler, hasat çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgenin karla kaplı olmasına rağmen sabah erken saatlerde yola çıkan üreticiler, havuç ekili arazilerin üzerine naylon örterek, ürünün donmasını önlüyor.

Hasatta zorluk çekmemek için toprak yumuşakken söküm yapan çiftçiler, çuvallara doldurdukları ürünleri sofralara ulaştırıyor.

Üreticilerden Sinan Yıldız, AA muhabirine, zor şartlar altında havuç hasadı yaptıklarını, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yıldız, havuç fiyatlarının 2,5 ile 3 lira arasında değiştiğini ifade etti.



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