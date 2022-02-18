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Ankara'da evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti

18.02.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki 13 katlı binanın 7'nci katında bulunan dairede yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Dairenin kilitli kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçeri giren polis ekipleri, evde birlikte yaşadıkları öğrenilen Ahmet Çetin (83) ve kızı Gülfidan Çetin'in (48) cansız bedenleriyle karşılaştı.

İlk belirlemelere göre, yangına alzaymır hastası olduğu belirtilen Ahmet Çetin'in odasında bulunan mutfak tüpünün neden olduğu tespit edildi.

Baba ile kızının cesedi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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yangın Yenimahalle

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