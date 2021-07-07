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Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

07.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın, intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre, Meryem Atsak (23), biri 9 aylık, diğeri 3 yaşındaki iki çocuğuyla anne ve babasının yaşadığı Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evine geldi.

Atsak, burada annesi Ö.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.A, kızı Meryem Atsak, torunları 9 aylık Merve Atsak ve 3 yaşındaki Ömer İsmail Atsak'ı eşine ait ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü.

Aynı silahlı intihar girişiminde bulunan Ö.A, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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