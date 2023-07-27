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Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı

27.07.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tır söndürüldü.

Başkenti Kırıkkale'ye bağlayan kara yolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ferhat Yiğit idaresindeki 26 AAB 546 plakalı boş konteyner taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, tırda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle tırın lastiklerinde ve bazı aksamlarında patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

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patlama Ankara Elmadağ Tır alev

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