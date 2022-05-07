YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

Ankara'da taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

07.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurarak durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AD 7503 plakalı otomobil, Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde taksiyle çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan merdivenlerden düşerek, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.

Kaza nedeniyle otomobil ve takside hasar meydana geldi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı
GÜNCELLEME - Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüGÜNCELLEME - Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
GÜNCELLEME - 3 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybettiGÜNCELLEME - 3 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:55
Yatsı
21:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.