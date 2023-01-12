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Ankara'da trafik kazasında ölen yayanın üzerinden pompalı tüfek çıktı

12.01.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde taksinin çarpması sonucu ölen yayanın üzerinde pompalı tüfek bulundu.

Ankara'da trafik kazasında ölen yayanın üzerinden pompalı tüfek çıktı

Alınan bilgiye göre, Kadir D. idaresindeki 06 T 5949 plakalı taksi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Alper İ'ye çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan Alper İ, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden Alper İ'nin üzerinde pompalı tüfek bulundu. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ve pompalı tüfeğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taksi kaza

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