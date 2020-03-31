YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

ANKARA HABERLERİ  | 31.03.2020 20:47 | Son Güncelleme

Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

Ankara'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınanlardan 168'inin tahliye işlemleri tamamlandı.

Umre dönüşü 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'ne yerleştirilen 168 kişinin karantina süreci sona erdi. Başkentin farklı ilçelerinde ikamet eden 168 kişi, 14 otobüsle bölgeden tahliye edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen umreciler, dezenfekte işlemlerinin ardından yaşadıkları ilçelere götürüldü.

Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesinde karantinada tutulan ve sağlık kontrolleri tamamlananların bir kısmı da dün, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Ankara Covid-19 Gölbaşı Karantina koronavirüs tahliye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belde Evlerinde maske üretimi başladı

Tepebaşı Belde Evlerinde maske üretimi başladı

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Nazilli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Nazilli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı

AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı

Memur Sen’den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım

Memur Sen’den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım

Ankara Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:27
Öğle
12:58
İkindi
16:31
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Gazi Eczanesi
Yenimahalle
Hülya Akkan Eczanesi
Cankaya
Ertürk Eczanesi
Yenimahalle
Okan Eczanesi
Yenimahalle
Güneş Eczanesi
Mamak
Zaim Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.