Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 yenik düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek, lige 3 puanla başladı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 75. ve 79. dakikalarda Oltan Karakullukçu attı. Ankaragücü'nün tek golü 61. dakikada Jonathan Bolingi'den geldi.
dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışından sonra ceza sahasının dışında sağ aut çizgisinde topla buluşan İlhan Parlak, pasını kale sahasının önündeki Sarlija'ya gönderdi. Sarlija'nın şutunda kaleye girmek üzere olan meşin yuvarlağı Hasan Hatipoğlu son anda ayağıyla kornere gönderdi.
dakikada Lukasik'in kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden çektiği sert şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Farnolle son anda tokatlayarak kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
GOL 61. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bolingi, kale sahasının içinde arka direkte meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
GOL 75. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
GOL 79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sissoko'nun yaptığı ortaya bu sefer kale sahasının önünde kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlara yolladı: 1-2.
90+2. dakikada Mayega'nın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının üzerinde Ba'nın yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden auta gitti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Kitsiou (Dk. 62 Pinto), Pazdan (Dk. 62 Paintsil), Lukasik, Adzic (Dk. 84 Orkan Çınar), İlhan Parlak (Dk. 84 Lobjanidze), Bolingi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Mayega, Sissoko (Dk.90+1 Ba), Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Dk. 55 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 61 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 75 ve 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Atila Turan, Dk. 73 Sarlija, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)
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