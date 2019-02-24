Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı Ankaragücü ile Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Erzurumspor kozlarını paylaştı.
Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede Ankaragücü 25. dakikada Tyler Boyd'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Başkent ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya konuk ekip hızlı başladı. 48. dakikada Opseth'in attığı müthiş frikik golüyle Erzurumspor 1-1 beraberliği yakaladı. Attığı müthiş frikik golünden 25 dakika sonra rakibine yaptığı müdahale sonrası 2. sarı kartı gören Opseth kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra atakları sıklaştıran ev sahibi 90+3'te Orgill'in golü 2-1 öne geçti ve 3 puanı kazanan taraf oldu.
Alınan bu sonucun adından Ankaragücü puanını 27 yaparken, son üç haftada hanesine 7 puan yazdırdı. Erzurumspor 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
3. dakikada sok kanattan ceza sahasına giren Canteros'un şutu üstten dışarı çıktı.
18. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan’ın yarım volesi savunmadan döndü.
19. dakikada Sacko’nun ceza sahasına ortasında Orgill'in kafa vuruşunu kaleci İbharim Sehic’in rahat bir şekilde kontrol etti.
23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok'un sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
25. dakikada ceza sahasına sağdan giren Orgill’in yerden pasında Boyd, topuğuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ’ın şutunu kaleci Altay kurtardı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
48. dakikada Opseth’in ceza sahası dışından kullandığı frikikte top baraja da çarparak ağlara gitti. 1-1
64. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Egemen Korkmaz’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada İlhan Parlak topu kafayla Orgill'e indirdi. Orgill, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
MKE Ankaragücü: 2 - 1 BB Erzurumspor
Stat: Eryaman Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
MKE Ankaragücü: Altay xx, Sedat xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Sacko xxx (Azur dk. 81 ?), Boyd xxx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx (İlhan Parlak dk. 75 xx), Moke x (Moulin dk. 65 x)
Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, Cebrail, Scarione, Aydın, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Egemen Korkmaz xx, Obertan xxx (Gilles dk. 81 ?), Schwechlen x, Emrah xx (Kone dk 90 ?), İbrahim Akdağ xx, Fatih xx, Eduok xx (Taylan dk. 72 x), Opseth xx, Lokman x, Jasmin x
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Boyd (dk. 25), Orgill (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü), Opseth (dk. 47) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Opseth (dk. 72) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Kitsiou, Orgill (MKE Ankaragücü)
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