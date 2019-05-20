Ankaragücü 3 - 1 Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, dakikalar 24'ü gösterdiğinde Hadi Sacko ile golü bularak 1-0 öne geçerken, 34'de Tyle Boyd ile 2. golünü Sivasspor ağlarına göderdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Ligde kalma umutlarına devam eden Ankaragücü, 50. dakikada Canteros ile 3. golünü buldu ve derin bir nefes aldı. Sivasspor, mücadeledeki tek golünü 61. dakikada David Braz ile buldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Ankaragücü, puanını 40'a çıkartarak Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda yer almaya hak kazandı.

Ankaragücü, gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada gelişen ev sahip ekip atağında Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. İlhan Parlak topla son çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Boyd'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0