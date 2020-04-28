SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Ankaragücü 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Ankaragücü 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 28.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Ankaragücü Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs tarihinde yeniden başlayacak.

Ankaragücü 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre; Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen Başkan Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Futbol Şube Sorumlusu, Sportif Direktör ve sağlık ekibi, takımın durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren Ankaragücü'nün, 4 Mayıs tarihinde çalışmalarına başlamasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine maksimum düzeyde uyulması, kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi gibi tüm sağlık önlemlerinin alınmasına ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmaması kararı alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Bu sene ligden düşme olmamalıBu sene ligden düşme olmamalı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Ligi bitirme kararı aldılar!

Ligi bitirme kararı aldılar!

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

F.Bahçe teknik direktörlük için sürpriz isim!

F.Bahçe teknik direktörlük için sürpriz isim!

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Ankaragücü sahaya iniyor

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Liglerin başlayacağını düşünmüyorum

'Liglerin başlayacağını düşünmüyorum'

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Bu sene ligden düşme olmamalı

Bu sene ligden düşme olmamalı

MKE Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması

İşte Sedat Ağçay'ın sağlık durumu

Mustafa Reşit Akçay'dan futbolcularına övgü

Akçay'dan futbolcularına övgü

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay hastaneye kaldırıldı

Tecrübeli futbolcu hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.