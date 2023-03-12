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Ankaragücü Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti! Başkent ekibi ateş hattından uzaklaştı

12.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 3 puanın sahibi attığı 2 golle Ankaragücü olurken, başkent ekibi kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve düşme potasından uzaklaştı. İşte detaylar...

Ankaragücü Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti! Başkent ekibi ateş hattından uzaklaştı

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Akdeniz ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Ankaragücü olurken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Eryaman Stadı'ndaki müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTI

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Başkent ekibinin golleri mücadelenin 18'nci dakikasında Ali Sowe ve 76'ncı dakikasında Milson'dan geldi. Bu sonuçla Ankaragücü ligdeki puanını 25'e yükseltirken, Alanyaspor 28 puanda kaldı.

HAFTAYA FENERBAHÇE

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Ankaragücü ligin 26. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Kitsiou, Uros Radakovic, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Sowe

ALANYASPOR: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

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