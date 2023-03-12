Ankaragücü Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti! Başkent ekibi ateş hattından uzaklaştı

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Akdeniz ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Ankaragücü olurken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Eryaman Stadı'ndaki müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı.
Başkent ekibinin golleri mücadelenin 18'nci dakikasında Ali Sowe ve 76'ncı dakikasında Milson'dan geldi. Bu sonuçla Ankaragücü ligdeki puanını 25'e yükseltirken, Alanyaspor 28 puanda kaldı.
Ankaragücü ligin 26. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Kitsiou, Uros Radakovic, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Sowe
ALANYASPOR: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan