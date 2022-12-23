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Ankaragücü Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti! Başkent ekibi 2 maç sonra güldü

23.12.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, başkent ekibi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte detaylar...

Ankaragücü Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti! Başkent ekibi 2 maç sonra güldü

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta açılış mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ!

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İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede dakikalar 64'ü gösterdiğinde Malcuit'in asistinde Jese Rodriguez Ankaragücü'nü öne geçirdi. Kalan dakikalarda Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, yaptığı değişikliklerle skoru dengelemeye çalışsa da ev sahibi golü bulamadı. 90+11'de ise Ali Sowe attığı golle farkı ikiye çıkardı ve Ankaragücü sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü ligde iki maç aradan sonra galibiyete uzanarak 16 puana yükseldi, Antalyaspor ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından bu yenilgiyle 16 puanda kaldı.

Süper Lig'de önümüzdeki hafta Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken Ankaragücü ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

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