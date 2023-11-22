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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Galatasaray'ın kongre üyesi mi? Resmi açıklama geldi: "Üzülerek takip ediyoruz"

22.11.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Kulübü'nde kongre üyeliğinin bulunduğu öne sürülmüştü. Sarı - lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Kulübü kongre üyesi olmadığını belirtti.

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Aytekin, yaptığı açıklamada iddialara cevap vererek, "Kulüp başkanımız Sayın Faruk Koca'nın, Galatasaray Kulübünde kongre üyeliği bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

"MORUTAN TRANSFERİ SÜREKLİ GÜNDEME GETİRİLİYOR"

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Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Olimpiu Morutan'ın transferinin de sürekli gündeme getirildiğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü Kulübü, devlete geçmiş dönem SGK ve vergi borcu olmayan, futbolcularına maaş ve prim ödemelerini zamanında gerçekleştirebilen ligimizin nadir kulüplerindendir. Zorunluluğumuz olmamasına rağmen, sırf kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatmak adına kulüp başkanı düzeyinde defalarca transferin detaylarına ilişkin açıklama yapmamıza rağmen, Morutan transferinin sürekli gündeme getirilmesini üzülerek takip ediyoruz. 113 yıllık İmalat-ı Harbiye olarak, bazı kulüp ya da kişilerin kendi aralarındaki polemik ya da hesaplaşmaların içinde yer almayacağız."

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