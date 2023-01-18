ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) saat 17.45'te başlayacak.

Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Marlon, Uros Radakovic, Mujakic, Malcuit, Tolga, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Salih, Atiba, Muleka, Gedson, N'Koudou, Cenk

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP



