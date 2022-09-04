ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü Beşiktaş maçına saatler kaldı. Heyecanla beklenen maç öncesi vatandaşlar arama motorlarında "Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar akşamı saat 21.45’te başlayacak.
Ankaragücü Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.
Son haftada kendi sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlu eden siyah beyazlılar topladığı 10 puanla zirvede bulunuyor.
Rakibi Ankaragücü ise Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu. Bir maç da eksiği bulunan Ankaragücü 1 puanla son dırada yer alıyor.
Ankaragücü ve Beşiktaş arasında 16 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum