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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

04.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi birçok kişi "Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü Beşiktaş maçına saatler kaldı. Heyecanla beklenen maç öncesi vatandaşlar arama motorlarında "Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar akşamı saat 21.45’te başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

Son haftada kendi sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlu eden siyah beyazlılar topladığı 10 puanla zirvede bulunuyor.

Rakibi Ankaragücü ise Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu. Bir maç da eksiği bulunan Ankaragücü 1 puanla son dırada yer alıyor.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında 16 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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