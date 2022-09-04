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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler!

04.09.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın başında olduğu ev sahibi takım, siyah beyazlıları ağırlayacak. Mete Kalkavan yöneteceği maçta ilk 11'ler belli oldu. Futbolseverler arama motorlarında karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak yayınlanacağı kanalı öğrenmek için internette "Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler!

Ankaragücü ile Beşiktaş Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşılaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler arama motorlarında, "Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar akşamı saat 21.45’te başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

Son haftada kendi sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlu eden siyah beyazlılar topladığı 10 puanla zirvede bulunuyor.

Rakibi Ankaragücü ise Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu. Bir maç da eksiği bulunan Ankaragücü 1 puanla son dırada yer alıyor.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında 16 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

ANKARAGÜCÜ BEŞKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Rosier-Necip-Saiss-Masuaku, Salih-Gedson, Muleka-Dele Alli-N’Koudou, Weghorst

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