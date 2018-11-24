Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Osmanlı Stadı'nın zemininin kötü olması nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu'na alınmıştı.

Bunun üzerine Kayseri'de 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş çıkış noktalarında önlem alırken, Ankara Polisince , başkent çıkışında Kayseri'ye giden sporseverlere ait otobüste kesici ve delici aletler ele geçirildi.

Kesici ve delici aletler nedeniyle 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 6222 Sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair kanun uyarınca bu kişiler hakkında işlem yapıldığı ve Kayseri'ye gönderilmedikleri, otobüste bulunan bu kişilerin Ankara'da gözaltına alındıkları ifade edildi.

