SPOR

Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

Kayseri'deki Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması öncesi Ankara polisi karşılaşmaya giden otobüs ve özel araçlarda yaptığı aramada çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirdi. Şüpheliler hakkında 6136 ve 6222 sayılı kanunlar uyarınca işlem yapılacağı bildirildi.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Osmanlı Stadı'nın zemininin kötü olması nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu'na alınmıştı.

Bunun üzerine Kayseri'de 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş çıkış noktalarında önlem alırken, Ankara Polisince , başkent çıkışında Kayseri'ye giden sporseverlere ait otobüste kesici ve delici aletler ele geçirildi.

Kesici ve delici aletler nedeniyle 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 6222 Sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair kanun uyarınca bu kişiler hakkında işlem yapıldığı ve Kayseri'ye gönderilmedikleri, otobüste bulunan bu kişilerin Ankara'da gözaltına alındıkları ifade edildi.

PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
Erzurumspor 1-0 AntalyasporErzurumspor 1-0 Antalyaspor
Galatasaray 1 - 1 KonyasporGalatasaray 1 - 1 Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankaragücü-Beşiktaş Kayseri Kadir Has Stadı süper lig

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın işini bitirdi

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın işini bitirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Katiller yanı başımızda sözde maç izliyor.
safi rüzgarlar karşı karşıya
Bu futbol teröristlerine fetöcülere yapilan muamele yapılmadıkça futbol temizlenmez.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

Erzurumspor 1-0 Antalyaspor

Erzurumspor 1-0 Antalyaspor

Galatasaray 1 - 1 Konyaspor

Galatasaray 1 - 1 Konyaspor

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı Kayseri'de oynanacak

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı Kayseri'de oynanacak

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

23 futbolcu menajeri, 23 takım ve 15 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

23 futbolcu menajeri, 23 takım ve 15 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.