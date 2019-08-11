MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer tahtasını açmak için Türkiye Bankalar Birliğinden gelecek haberi beklediklerini dile getirerek, "Eğer transfer yasağı konusunu çözebilirsek, ben umut ediyorum ki bu takım belirlediğimiz futbolcularla ilk 10 içinde olur. Hedef bu olur. Ankaragücü düşmeye oynamaz, ilk 10 içerisinde olur. En kötü ilk 10 içinde oluruz. İnşallah ülkemiz ve Ankaragücü'müz için hayırlısı olur." dedi.

Futbolcuların büyük bir bölümünü kadroda tuttuklarını anlatan Yiğiner, "Takımımızın yüzde doksanlık kısmı duruyor. Tabii noksan olan noktalarımız var. Nereden baksanız 4-5 takviye lazım. Transfer yasağını kaldırıp, en az 6-7 takviye yapmak istiyoruz. Yedek kulübemizin zengin olması lazım" ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılmasının, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu yineleyen Yiğiner, "Türkiye Bankalar Birliğinin Ziraat Bankası aracılığıyla bir yapılandırma süreci var. Bizim beklentimiz, diğer kulüplere yapıldığı gibi Ankaragücü'nün yapılandırmasının da bir an önce gerçekleştirilmesi. Eğer yapılandırmayı 40-50 gün önce yapmış olsaydık, çoktan takımımızı kurmuştuk. Bilgi ve evraklarımız Ziraat Bankasına gönderildi. Oradan çıkacak haberi bekliyoruz." diye konuştu.