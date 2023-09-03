ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Emre Mor, Lincoln Henrique ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak bu maça çıkamayacaklar. Tolunay Kafkas yönetimindeki ekip, 8'de 8 ile kusursuz bir sezon başlangıcı yapan İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlileri konuk edecek. Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 21.45'te başlayacak.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü muhtemel 11'i: Gikiewicz, Hayrullah, Radakovic, Mert Çetin, Alper, Efkan, Djokanovic, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can, Kent, Dzeko