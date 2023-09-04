ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI! Süper Lig Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana geldi. Heyecanla beklenen Süper Lig 4. hafta karşılaşması 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadyumu'nda oynanıdı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı kanarya rakip sahadan üstünlükle ayrıldı. Ankaragücü Fenerbahçe maçı ekranı internette araştırılıyor. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maç saati, kanalı ve ilk 11'leri...

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 21.45'te başladı.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Ankaragücü 11'i: Gikiewicz, Hayrullah, Radakovic, Mert Çetin, Alper, Efkan, Djokanovic, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe

Fenerbahçe 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can, Kent, Dzeko



