Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi alarm! Galatasaray maçı yağmur nedeniyle ertelenebilir mi? İşte son gelişmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"TÜM İZİNLER KALDIRILDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır."

MAÇ ERTELENEBİLİR Mİ?

Galatasaray'ın şampiyonluk düğümünü çözeceği Ankaragücü maçının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ankaragücü sahasının zeminin kısmen iyi durumda olduğu ve şu an için aksi bir durumun olmadığı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.



