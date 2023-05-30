SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi alarm! Galatasaray maçı yağmur nedeniyle ertelenebilir mi? İşte son gelişmeler...

Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi alarm! Galatasaray maçı yağmur nedeniyle ertelenebilir mi? İşte son gelişmeler...

30.05.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji tahminlerine göre, bugün 20 ilde sağanak yağış bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yoğun yağışların afet düzeyinde olabileceği uyarısında bulunarak, ilgili ekiplerin izinlerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bu akşam oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda çelişki içine düşmüş durumda...

Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi alarm! Galatasaray maçı yağmur nedeniyle ertelenebilir mi? İşte son gelişmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"TÜM İZİNLER KALDIRILDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır."

MAÇ ERTELENEBİLİR Mİ?

Galatasaray'ın şampiyonluk düğümünü çözeceği Ankaragücü maçının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ankaragücü sahasının zeminin kısmen iyi durumda olduğu ve şu an için aksi bir durumun olmadığı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte şampiyonluk ihtimalleri!İşte şampiyonluk ihtimalleri!
Kılıçdaroğlu yeni vaadini duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacakKılıçdaroğlu yeni vaadini duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Erden Timur yıldız isim için Londra'da... Kasa dolup taşacak!Erden Timur yıldız isim için Londra'da... Kasa dolup taşacak!
Anahtar Kelimeler:
yağmur Ankara ankaragücü galatasaray paylaşım oynanacak maçın ekipleri da,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''

''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''

Karagümrük'ten ayrılan Pirlo futbolculuğa geri döndü! İşte yeni adresi...

Karagümrük'ten ayrılan Pirlo futbolculuğa geri döndü! İşte yeni adresi...

Şampiyonluk maçı öncesi Özbek'ten Buruk'a telefon!

Şampiyonluk maçı öncesi Özbek'ten Buruk'a telefon!

Galatasaray bu akşam şampiyon olursa kaç eleme oynayacak?

Galatasaray bu akşam şampiyon olursa kaç eleme oynayacak?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.