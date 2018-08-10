Ankaragücü - Galatasaray maçında Süper Lig'de ilk kez VAR kullanıldı!

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı maçta hakem VAR kararı ile golü geçerli saymadı.

Mücadelenin 35. dakikasında El Kabir, Galatasaray savunmasının arkasına sarktı ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. El Kabir, ceza sahasında yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ankaragücü gole sevinirken, hakem VAR odasından gelecek onayı beklemeye başladı. Pozisyonda yan hakem de ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

Hakem Ümit Öztürk daha sonra hakem VAR odasından gelen yanıtla golü geçerli saymadı ve oyun ofsayt ile devam etti.





