Ankaragücü - Galatasaray maçında Süper Lig'de ilk kez VAR kullanıldı!

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı maçta hakem VAR kararı ile golü geçerli saymadı.
Mücadelenin 35. dakikasında El Kabir, Galatasaray savunmasının arkasına sarktı ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. El Kabir, ceza sahasında yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ankaragücü gole sevinirken, hakem VAR odasından gelecek onayı beklemeye başladı. Pozisyonda yan hakem de ofsayt bayrağını kaldırmıştı.
Hakem Ümit Öztürk daha sonra hakem VAR odasından gelen yanıtla golü geçerli saymadı ve oyun ofsayt ile devam etti.
Vodafone Park'ın zemininin bozukluğu, LASK Linz maçı öncesi dikkat çekti!
UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş 1 - 0 LASK Linz (Maç özeti)
Trabzonspor Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı!
Fenerbahçe'nin Islam Slimani'yi kiralamaya çok yakın olduğu iddia edildi
Galatasaray'dan 3 transfer birden
G.Saray'ın eski yıldızı papaz oldu
Yusuf Yazıcı'ya 12 milyon Euro
Süper Lig'i karıştıracak açıklama!
Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu
Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti
Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı
Okuyucu Yorumları 2 yorum