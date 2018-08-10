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Ankaragücü - Galatasaray maçında Süper Lig'de ilk kez VAR kullanıldı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun açılış maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. 35. dakika oynanırken Ankaragücü'nde El Kabir, skoru 2-2'ye getirdi ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Süper Lig'de Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulaması ilk kez kullanıldı.

Ankaragücü - Galatasaray maçında Süper Lig'de ilk kez VAR kullanıldı!

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı maçta hakem VAR kararı ile golü geçerli saymadı.

Mücadelenin 35. dakikasında El Kabir, Galatasaray savunmasının arkasına sarktı ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. El Kabir, ceza sahasında yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ankaragücü gole sevinirken, hakem VAR odasından gelecek onayı beklemeye başladı. Pozisyonda yan hakem de ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

Hakem Ümit Öztürk daha sonra hakem VAR odasından gelen yanıtla golü geçerli saymadı ve oyun ofsayt ile devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray ankaragücü VAR

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Iyide Pozisyon ofsayt degilki nasil var sistemi bu
çok iyiii
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