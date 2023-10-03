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Ankaragücü ile sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

03.10.2023 17:43 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nün yeni hocası Emre Belözoğlu kendisi için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başkent ekibi Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu Sarı-Lacivertli ekip ile Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'ın ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankaragücü'nde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın Başkanımız Faruk Koca'ya ve yönetim kurulumuza, bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ederim. Ankaragücü gibi Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş çok büyük bir camiaya, büyük tutkusu olan taraftarın önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Sayın Başkan ile kısa bir süre görüştük. Bu kulüp için neler yaptığını gıyabında biliyordum. İnşallah hakkımızda hayırlı bir karar vermişizdir." ifadelerini kullandı.

"KUPA BEYİ ANKARAGÜCÜ"

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Emre Belözoğlu, "Futbol hep hayatımın merkeziydi. Her yaptığım işte kendimce incelemeler yaparım. Büyük takımlarda çalıştım. Fenerbahçe ile başladım. Başakşehir ile birlikte Avrupa kupalarına katıldık. Avrupa'da son 16 oynadık, Türkiye Kupası finali yaptık. Kupa Beyi Ankaragücü'nü elemek bizim için şerefti geçen sene yarı finalde. Şimdi Ankaragücü taraftarını yanımızda görmek çok büyük bir keyif olacak. Tolunay Hoca, çok değerli bir teknik adam. Mesleğin itibarını koruyan, çalıştığı yerlere en iyi şekilde hizmet eden biri. Bize iyi bir takım bıraktı. Bu güçlü yapının, coşkulu taraftarın hangi oyunu istediğini biliyorum. Zamanla bu oyunu kazandıracağız. Ofansif ve kazanan bir oyun istiyoruz." şeklinde konuştu.

TRANSFER CEVABI

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Bulunduğu camialar için elinden geleni yaptığını söyleyen genç çalıştırıcı, "Bulunduğum camialar için elimden geleni yaptım. Doğrudur, Pelkas'ın Başakşehir'e gelmesi için görüşmeler yapmıştım. Transferle alakalı da bize bir şey düşerse yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'DE İZLENİMLER BIRAKTIM"

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Hedeflere ulaşmak istediklerinden bahseden Emre Belözoğlu, "Sayın Başkanımız da ben de iddialı insanlarız. Ben de onunla beraber kendi görevimce Ankaragücü'nü hak ettiği Avrupa kupalarında oynamaya götürmek için geldim. Bunun için hedefler, rakamlar söylemek gerçekçi olmayabilir ama hedefimizin Avrupa olması gerçekçidir. Bu taraftarın, başkanın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe ve Başakşehir'de kendimle ilgili izlenimler bıraktım. Hiç kimse tek başına bir şey başaramaz. Tek başına başardığını düşünmek kibirdir. Takım olarak başarıya gidersin. Ben kendimi hiçbir zaman önde görmedim. İşler kötü giderken ben kendimi hep önde gördüm. Başkan ile birlikte hedeflerimiz örtüşüyor. Ben Avrupa kupalarına katılım için elimden geleni yapacağım. Oyuncu kardeşlerimle beraber bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"G.SARAY MAÇINDA KALECİ KAZANDI"

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Tolunay Kafkas'ın elinden geldiğini yaptığını belirten başarılı teknik adam, "Ben kısa süre içerisinde başkanımızla görüştüm, takımı inceleme ve değerlendirme fırsatım olmuştu. Benden önce oynanmış bir maçla ilgili yorum yapmam. Tolunay Hoca elinden geleni yaptı. Futbol olarak planlarsınız ama en iyi planlar bile olumlu sonuçlar çıkmayabilir. Ankaragücü, Galatasaray maçında çok iyi bir kaleci kazandı. Ankaragücü hedefe giderken oyuncu da yetiştirmelidir. Galatasaray maçına pozitif taraftan bakmalıyız. Oyuncuları motive etmeliyiz." dedi.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE CEVABI"

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Galatasaray ve Fenerbahçe'den de bahseden Belözoğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey kadrolar kursalar da lig içinde belli kırılmalar yaşayabilirler. Galatasaray ve Fenerbahçe çok üst düzey oyuncular getirdiler, sezonu çok erken açtılar ve bunun ekmeğini yiyorlar." açıklamasını yaptı.

"DEĞİŞİM VAKTİ GELMİŞTİ"

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Başakşehir'deki ayrılık sürecinden de bahseden Emre Belözoğlu, "Başakşehir'de bir değişim vaktiydi. O değişimi doğru yapamadık. Ben bir takım olur isek, onun için olmazsa olmazı Ankaragücü taraftarıdır. Bunu başarırsak başarılı süreci uzatırız. Türkiye'de şartlar daha zor ama kendimi burada daha şanslı hissediyorum bu açıdan." açıklamasında bulundu.

Ankara havasını sevdiğini söyleyen Belözoğlu, "Ben Ankara'nın havasını hep çok severim ve dostlarımla gezdiğimde hep sevmişimdir. Tolga Ciğerci karakter ve sporcu olarak örnek bir kardeşimizdir. Onla oynamak da güzeldi, teknik direktörlüğünü yapmak da güzel olacak. İnşallah birlikte güzel hizmetlerimiz olacak. Garry Rodrigues ile Fenerbahçe'de 1 sene beraber oynadık. Teknik direktörlüğümden hoşlanacaktır. Futbolunu beğeniyorum, birlikte çalışmak keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

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