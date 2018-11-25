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Ankaragücü maçında Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı.

Ankaragücü maçında Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı

Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Kayseri'de oynanan ve gergin geçen maçın son anlarında Şenol Güneş'e yabancı bir madde atıldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'la buldukları dördüncü golün ardından sevinen oyuncularının yanına giderek onlara bir şeyler anlatmak istedi. Ancak o sırada tribünden atılan bir madde, Şenol Güneş'e isabet etti.

Kısa bir süre olayın şokunu yaşayan Şenol Güneş, durumunun iyi olduğunu söyledi. Daha sonra Şenol Güneş, dördüncü hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na olayla ilgili tepki gösterdi ve bir şeyler söyledi. (Sporx)

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Beşiktaş şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fenerbahçe maçı olsaydı kendini yere atar debelenmeğe başlardı desene şenolçuğum kafana göre takılıp kafana göre hendini atıyorsun iyi tiyatrocusun meslek değiştir
Hayret,kendini yerden yere atmamış:)
nasıl bir fesatlık hoca karsı
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