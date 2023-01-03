Ankaragücü maçında yok, Fenerbahçe maçı ise şüpheli! Galatasaray camiası Torreira'dan gelen haberle yıkılmış durumda...

Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü izinli olarak ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE MAÇI ŞÜPHELİ

Hafta sonunda Fenerbahçe deplasmanında oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği şüpheli olan Torreira'nın bu durumu camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Okan Buruk'un değişilmez oyuncularından biri olan Torreira'nın yokluğunda orta sahada Berkan Kutlu'nun forma giymesi bekleniyor.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Lucas Torreira'yla yakından ilgilenen Milan, Uruguaylı yıldız için Galatasaray'a Bakayoko + 2.5 milyon Euro önermişti. Bu teklifi çok düşük bulan sarı kırmızılılar, en az 15 milyon Euro talep etmişti.



