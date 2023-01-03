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Ankaragücü maçında yok, Fenerbahçe maçı ise şüpheli! Galatasaray camiası Torreira'dan gelen haberle yıkılmış durumda...

03.01.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira ailevi sebeplerden dolayı ülkesi Uruguay'a gitti. MKE Ankaragücü ile oynanacak maçta kadrodan çıkartılan yıldız oyuncu, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı için de riskli durumda olduğu ifade edildi.

Ankaragücü maçında yok, Fenerbahçe maçı ise şüpheli! Galatasaray camiası Torreira'dan gelen haberle yıkılmış durumda...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
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Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü izinli olarak ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE MAÇI ŞÜPHELİ

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Hafta sonunda Fenerbahçe deplasmanında oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği şüpheli olan Torreira'nın bu durumu camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Okan Buruk'un değişilmez oyuncularından biri olan Torreira'nın yokluğunda orta sahada Berkan Kutlu'nun forma giymesi bekleniyor.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Lucas Torreira'yla yakından ilgilenen Milan, Uruguaylı yıldız için Galatasaray'a Bakayoko + 2.5 milyon Euro önermişti. Bu teklifi çok düşük bulan sarı kırmızılılar, en az 15 milyon Euro talep etmişti.


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