Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'tan olay açıklama! Sahaya 'muşta' atılmıştı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki son 16 turu mücadelesinin 60. dakikasında sahada oldukça gergin anlar yaşandı. Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı.

KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ

Yaşanan tartışmalar sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi.

SAHAYA MUŞTA ATILDI

Kırmızı kart sonrası saha karışırken, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü. Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan sahaya muşta atılmasına yönelik sert bir açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.

Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz."



