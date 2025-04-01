Ankaragücü'nde çifte ayrılık! Mustafa Dalcı resmen duyuruldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ve sportif direktörümüz Emre Yıldız ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Mustafa Dalcı ve Emre Yıldız'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

MUSTAFA DALCI PERFORMANSI

Mustafa Dalcı yönetiminde ligde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son olarak deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, 31. hafta sonunda 38 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada bulunuyor.