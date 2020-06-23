Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte Fatih Mert'in açıklaması:

"Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Mustafa Reşit Akçay, Ankaragücü'nün başında 9 Süper Lig maçına çıktı ve 1.22 puan ortalaması yakaladı.

BU HAFTA RAKİP TRABZONSPOR'DU

Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'de bu hafta sonu karşı karşıya gelecek.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY NE DEMİŞTİ?

Mustafa Reşit Akçay, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." demişti.

