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Ankaragücü'nde Ricardo Faty sözleşmesini feshetti

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 09.05.2019 08:22 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde Senegalli futbolcusu Ricardo Faty kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Ankaragücü'nde Ricardo Faty sözleşmesini feshetti

İşte Faty'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim.

Faty'nin paylaşımına Ankaragücü'nden eski takım arkadaşı Mustafa El Kabir ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Yassine Benzia'dan yorum geldi.

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ankaragücü ricardo faty Spor Toto Süper Lig

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