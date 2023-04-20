Ankaragücü'nden çok kritik galibiyet! Giresunspor karşısında 1-0'dan geri döndüler...

Ankaragücü ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf Ankaragücü oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Taylan Antalyalı ve 54. ile 90+7. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Giresunspor'un sayısı ise 44. dakikada Lamine Diack'tan (k.k) geldi.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Ankaragücü, 31 puanla 14. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez yenilen Giresunspor, 27 puanla 16. basamakta yer buldu.

Ankaragücü, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk olacak. Giresunspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

