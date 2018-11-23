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Ankaragücü'nü bekleyen büyük tehlike

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 23.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

Ankaragücü Yönetimi bütün olumsuz şartlara ve ekonomik çıkmaza rağmen takımı ayakta tutmaya çalışsa da bu çaba gelecek adına yetersiz kalabilir.

Ankaragücü'nü bekleyen büyük tehlike

Geçmişten gelen borçlar nedeniyle mevcut futbolculara aylardır para ödeyemeyen kulüp çıkmaza doğru gidiyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın hafta içinde yapmış olduğu basın toplantısında ekonomik sıkıntıların düzelmemesi halinde takımı çok zor günlerin beklediğini söylemesi Ankaragücü'nde işlerin iyi gitmediğinin bir işareti olurken; sahadaki başarılı performansa rağmen devre arasında ipler kopabilir.

ANKARAGÜCÜ'NDE KASAYA PARA GİREMİYOR

Süper Lig'de bu sezon oynanan karşılaşmalarda 6 galibiyet 1 beraberlik alarak 17 milyon 550 bin TL hak eden Ankaragücü, hacizler nedeniyle bu paraları kasasında göremedi. Ayrıca 5 aydır hakedişlerini ve transfer taksitlerini alamayan Türk futbolcuların her an Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ederek serbest kalma hakları bulunuyor. Buna rağmen mücadelesini sürdüren Teknik kadro ve futbolcuların son ana kadar ortaya koydukları mücadele taktir topluyor.

13 yabancı futbolcusu bulunan Ankaragücü'nde ise bu futbolcular para alamadıkları için istedikleri anda FIFA'ya başvurup sözleşmelerini tek taraflı feshedebilirler. Parasal anlamda uzun zamandır sıkıntı çeken Ankaragücü yönetimi ve Teknik kadronun futbolcuları motive etmekte zorlanmaya başladığı da öğrenilirken, ligin devre arasına sayılı günler kala başkent ekibinde büyük bir erozyon yaşanabilir.

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Spor Toto Süper Lig ismail kartal ankaragücü

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