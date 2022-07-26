Ankaragücü'nün transfer ettiği Lamine Diack kimdir? Lamine Diack nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Ankaragücü'nün transfer ettiği Lamine Diack, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ankaragücü, yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki Ankaragücü'nün transfer ettiği Lamine Diack kimdir? Lamine Diack nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

LAMİNE DİACK KİMDİR?

Lamine Diack, 15 Kasım 2000 tarihinde Senegal'in başkenti Dakar'da doğdıu.

Lmaine Diack, futbol kariyerine Oslo FA Dakar'da başladı.

Lmaine Diack kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti, Temmuz 2019'da Makedon ekibi Shkupi'ye transfer oldu.

Makedonya'da geçirdiği 2 sezonda istikrarlı bir görüntü çizen Diack, 55 maça çıktı. 5 gol, 4 asistle skor katkısı veren genç ön libero, Ağustos 2021'de Tuzlaspor'la anlaştı. İstanbul ekibine çabuk uyum sağlayan 1.86 boyundaki oyuncu, 49 puanla Spor Toto 1. Lig'i 10. sırada tamamlayan takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Sezonu 35 resmi maça çıkarak tamamlayan Diack, 2 gol, 3 asistle de skor katkısı verdi. 21 yaşındaki Senegalli ön libero, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. Atletik bir yapıya sahip olan, tekniği ile dikkat çeken Diack, oyunu çift yönlü oynayabilmesi ve dinamizmi ile ön plana çıkıyor.

Daha önce Senegal 20 Yaş Altı Millî Takımı forması da giyen Lamine Diack'ın Tuzlaspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Lamine Dİack'ı kadrosuna kattı.

