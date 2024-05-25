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  4. Ankaragücü'nün yıldızı Garry Rodrigues 'artık susmayacağım' diyerek açıkladı! Emre Belözoğlu için olay ifadeler "Benimle derdi var, bitirmeye çalışıyor"

Ankaragücü'nün yıldızı Garry Rodrigues 'artık susmayacağım' diyerek açıkladı! Emre Belözoğlu için olay ifadeler "Benimle derdi var, bitirmeye çalışıyor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.05.2024 23:53
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Ankaragücü'nde forma giyen Garry Rodrigues sosyal medya hesabından teknik direktör Emre Belözoğlu için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. İşte Rodrigues'in o paylaşımı...

Ankaragücü'nün yıldızı Garry Rodrigues 'artık susmayacağım' diyerek açıkladı! Emre Belözoğlu için olay ifadeler "Benimle derdi var, bitirmeye çalışıyor"
Garry Rodrigues

Garry Rodrigues

YBA Yeşil Burun Adaları
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'de de top koşturan, bu sezon Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almamasının ardından teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Rodrigues yaptığı paylaşımda Emre Belözoğlu'nun elindeki gücü zorbalıkla kullandığını söyleyen Rodrigues, şu ifadeleri kullandı;

"ARTIK SUSMAYACAĞIM"

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"Her hafta sıkı bir şekilde çalışıyor olmama rağmen yine ısrarla oynatılmadım, bir kişinin egosu uğruna. Son ana kadar varımla yoğumla emek vermeme rağmen yine emeğimin karşılığını alamadım. Bugüne kadar sustum, artık susmayacağım. Ligde kalma mücadelesi verdiğimiz bu son derece kritik maçta, sakat olan oyuncuların bile olduğu kadrodan çıkarılmam benim için bardağı taşıran son damla oldu."

"AĞIRIMA GİDİYOR"

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Oyuncu listesini gördüğümüzde takım arkadaşlarım bile oldukça şaşırdı. Ben bu maç için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırken; takımıma destek olmam gereken bu önemli günde, maçı evden izlemek zorunda kalmak çok ağırıma gidiyor. Mevcut durum veya şu an bulunduğum kulüp ile bir alakası olmayan, geçmişten gelen bu anlamsız tavır beni oldukça yıpratıyor. Sebepsiz yere, profesyonelliğe aykırı hiçbir davranışım olmamasına rağmen defalarca bu haksızlığı yaşadım.

"BENİMLE DERDİ VAR!"

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Uzun zamandır benimle şahsi bir derdi olan, elindeki gücü zorbalık için kullanan biriyle bugüne kadar beraber çalıştım, defalarca onunla iletişim kurmayı denedim ama hiçbir şey fayda etmedi. Kinine anlam veremiyorum.

"BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR!"

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Ben ailemle beraber bu şehirde oldukça mutlu olmama rağmen karşımda beni bitirmeye çalışan bir insanla mücadele etmek beni fazlasıyla üzüyor.

Kulübüme, takımıma, taraftarıma uzak kalmak; bir insanın egosu yüzünden buna zorlanmak çok zor. Bu takım bu ligde kalmalı, sonuna kadar takım arkadaşlarımı destekliyorum. Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm."

Yaşadıklarımı sizlerle paylaştım, bu saatten sonra takdir sizlerin..."

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Emre Belözoğlu Garry Rodrigues son dakika ankaragücü
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