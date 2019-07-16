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Ankaragücü Pazdan ile uzattı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 16.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü, yeni sezon için iç transferde anlaşılan futbolcular ile sözleşme yenilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Pazdan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ankaragücü Pazdan ile uzattı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü’ne katılan ve iyi bir performans ortaya koyan Michal Pazdan’ın 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Başarılı stoper, “Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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ankaragücü Pazdan

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