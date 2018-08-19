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Ankaragücü siftah yaptı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.08.2018 23:48 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 yendi.

Ankaragücü siftah yaptı!

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü, 65. dakikada İlhan Parlak ve 89. dakikada Pinto'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Alanyaspor puansız kalırken, Ankaragücü ilk 3 puanını aldı.

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Spor Toto Süper Lig alanyaspor ankaragücü

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