Ankaragücü siftah yaptı!

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü, 65. dakikada İlhan Parlak ve 89. dakikada Pinto'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Alanyaspor puansız kalırken, Ankaragücü ilk 3 puanını aldı.
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