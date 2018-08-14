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Ankaragücü: Süper Lig'de yabancı oyuncuya sınırlama gelsin!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Türkiye'de yaşanan dolar problemiyle ilgili dikkat çekici bir öneride bulundu. Ankaragücü, Türkiye'ye uygulanan "ekonomik saldırı" nedeniyle yabancı oyuncu sayısının kısıtlanması için çağrıda bulundu.

Ankaragücü: Süper Lig'de yabancı oyuncuya sınırlama gelsin!

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, son dönemde Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik saldırılara ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de iktidarı zorla değiştirmek isteyen hainlerin 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundukları, yüce Türk milletinin muhteşem bir direnişle bu hain darbe girişiminin gerçekleşmesine izin vermediği belirtilerek, "Hain darbe girişimi ve alçakça kalkışmayla başarıya ulaşamayanlar Türkiye'ye ekonomik saldırı başlatmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, daha çok istihdam oluşturacağız' diyerek milli bir refleks göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

"MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün amblemi asaleti ve vatanı müdafaayı simgelemektedir. Gün, ülkemiz ekonomik saldırı altındayken birlik olma günüdür. Gün, ülkemiz ekonomik saldırı altındayken vatanı müdafaa etme günüdür." denilen açıklamada, şu görüşler aktarıldı:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 'Milli Refleksi' destekliyor, kulüp olarak üretimden yana sportif çalışmaları hızlandırıp, altyapısı ve yetiştireceğimiz yerli futbolcularla milli ekonomiye katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz. Bunun sağlanabilmesi için yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmesini diliyoruz. Yabancı futbolcu almak için milyonlarca döviz ve paramız dışarıya gidiyor. Oysaki yabancı oyuncu sayısına kısıtlama getirilse, enerjimizi ve ekonomimizi altyapılarımıza harcayabilsek, bu uygulama hem Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişine, hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde tüm kulüplerin altyapı hamlesi yapmaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kurulduğu günden bugüne her zaman övünerek belirttiğimiz gibi kuruluş felsefesine uygun hareket etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Türk sporuna kazandırdığımız birbirinden yetenekli ve başarılı sporcuları yetiştirmek ve üretime katkı yapmak için yabancı sayısına kısıtlama getirilmesi dileğimizi yineliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ankaragücü

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
vay uyanik yabanciyi kisitla piayasayi daralt dandik oyuncuyu az parlat milyon dolara buyuklere kakala
Gururluyuz, Güçlüyüz, Biz Ankaragüçlüyüz...
Kısıtlayın da 300 bin TL alamayan topçular 3 milyon euro bedel ile sözleşme imzalasın
ankaragücü GERÇEKTEN GÜZEL BİR NOKTAYA DEĞİNMİŞ..Bugün mesela NEGREDO ile yıllık 4.5 milyon euro karşılığı anlaşılmış..negredo gelirken euro kur 3,90 dı bugün ise 7,45 buda yıllık 35 MİLYON TL EDER..Bu sadece bir futbolcudan edilen zarar..TÜRKİYE de sadece süper ligde 200 taneye yakın yabancı futbolcu var..
yabancı sayısı kısıtlansın yerli oyuncular için yine anormal rakamlar talep edilsin yerli oyuncular(ör: tarık çamdal) yine yattığı yerden çalışmadan çuvalla para kazansın!!! yabancı sınırlamasına kesinlikle karşıyım. zaten kulüpler gırtlağına kadar borç içinde olduğundan ister istemez alt yapıya yönelecek. bugün serdar gürler gibi adama 10 milyon euro bonservis isteniyor!!! kulüpler şaşırmış iyice. serdar gürler gibi adamı hangi kulüp ne yapsın???!!!işte böyle saçma sapan rakamlar istenmemesi için yabancı oyuncu olayı kesinlikle serbest kalmalı
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