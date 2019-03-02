Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Takımlarına destek vermek için Antalya’ya giden Ankaragücü taraftarının bulunduğu otobüs, galibiyetin ardından Ankara’ya dönerken Afyonkarahisar’da kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Ölenlerden birinini 15, diğerinin de 17 yaşında olduğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ankaragücü kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşımda ise, 'Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağolsun. YASTAYIZ!' ifadelerine yer verildi.
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