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Ankaragücü transfer yasağının kaldırılamadığını açıkladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 02.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılamadığını açıkladı.

Ankaragücü transfer yasağının kaldırılamadığını açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "İmkansız denilen olaylar karşısında ciddi mücadeleler veren ve tüm engelleri bir bir atlatarak bugünlere gelen kulübümüz için yönetim kurulumuz tarafından yoğun bir şekilde transfer yasağını kaldırmak adına mücadele verilmiştir. Yoğun istek ve arzuya rağmen yapılan tüm girişimler sonucu transfer yasağımız kaldırılamamıştır." denildi.

"MKE Ankaragücü Kulübü olarak yapılandırmayla ilgili tam 8 ay önce tüm evrakları hazırlayıp, ilk başvuruyu yapan Süper Lig kulübü olmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fakat bu süre zarfında çok sayıda Süper Lig kulübü bizim yapılandırmamızın kat ve kat üstü rakamlara borçlarını yapılandırdı ve transfer yapıp kadrolarını güçlendirdi. Her türlü problemle karşı karşıya kalmamıza rağmen bilindiği üzere geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kurduğumuz kaliteli kadronun büyük bir çoğunluğunu takımımızda tutarak iskelet kadroyu oluşturduk. Bu kadroyla ilk 3 maç sonunda 5 puan toplayarak ligde 6. sıraya yerleştik. İlk hafta Konyaspor deplasmanında ve ikinci hafta sahamızda Kayserispor karşısında skandal hakem hataları sebebi 4 puan kaybettik. Şu an 9 puanla lig lideri konumunda bulunmamız gerekirken hakemlerimizin kötü yönetimleri ve 'VAR' sistemini 'YOK' olması sebebiyle 5 puan toplayabildik.

Tüm sorunların çözülmesi adına verilen mücadeleler sadece ve sadece kulübümüzün daha güzel yarınlara ulaşması için yapılmıştır. Gelinen noktada tüm taraftarlarımıza ve büyük Ankaragücü camiasına önemli bir görev düşüyor. Bu takıma artık hep birlikte daha da fazla destek olacağız. Her türlü zorluğa ve mücadeleye göğüs gererek onurlu bir şekilde armamız için savaşacağız."

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